Психотерапевт Файнзильберг назвал полезной практику общения с самим собой

Психотерапевт Владимир Файнзильберг заявил, что общение с самим собой не является какой-то патологией, напротив, такая практика даже приносит пользу. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва» .

Привычка разговаривать с собой, как заметил врач, помогает лучше усваивать информацию, особенно это можно проследить у студентов во время подготовки к экзаменам. Человек может начать разговаривать с самим собой, когда ему нужно подтвердить свою точку зрения, написал сайт «Аргументы и факты».

Иногда диалог с собой происходит, когда человек долго ни с кем не разговаривал и даже забыл звук собственного голоса, пояснил медик.