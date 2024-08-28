Психотерапевт Файнзильберг назвал полезной практику общения с самим собой

Психотерапевт Владимир Файнзильберг заявил, что общение с самим собой не является какой-то патологией, напротив, такая практика даже приносит пользу. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Привычка разговаривать с собой, как заметил врач, помогает лучше усваивать информацию, особенно это можно проследить у студентов во время подготовки к экзаменам. Человек может начать разговаривать с самим собой, когда ему нужно подтвердить свою точку зрения, написал сайт «Аргументы и факты».

Иногда диалог с собой происходит, когда человек долго ни с кем не разговаривал и даже забыл звук собственного голоса, пояснил медик.

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