Психотерапевт Докучаева предупредила о рисках «запойного» просмотра сериалов

Исследователи из Университета Джорджии установили, что «запойный» просмотр сериалов, вопреки опасениям, может положительно влиять на психоэмоциональное состояние. Свое мнение высказала семейный психотерапевт Марина Докучаева, передала « Вечерняя Москва ».

Врач посоветовала соблюдать золотую середину, так как чрезмерное увлечение может привести к проблемам со зрением, нарушению режима дня и бессоннице. Кроме того, длительное время, проведенное перед экраном, вредно из-за малой физической активности.

«Люди, которые часто и подолгу смотрят сериалы, могут стать по-настоящему зависимы», — предупредила специалист.

По ее словам, зависимость от сериалов может вызвать чувство вины из-за нарушения распорядка дня и других негативных последствий.