Психотерапевт Докучаева предупредила о рисках «запойного» просмотра сериалов
Исследователи из Университета Джорджии установили, что «запойный» просмотр сериалов, вопреки опасениям, может положительно влиять на психоэмоциональное состояние. Свое мнение высказала семейный психотерапевт Марина Докучаева, передала «Вечерняя Москва».
Врач посоветовала соблюдать золотую середину, так как чрезмерное увлечение может привести к проблемам со зрением, нарушению режима дня и бессоннице. Кроме того, длительное время, проведенное перед экраном, вредно из-за малой физической активности.
«Люди, которые часто и подолгу смотрят сериалы, могут стать по-настоящему зависимы», — предупредила специалист.
По ее словам, зависимость от сериалов может вызвать чувство вины из-за нарушения распорядка дня и других негативных последствий.