Психосоматолог Вершинина предупредила, что негативные эмоции могут стать причиной заболеваний внутренних органов

Психосоматолог и специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина рассказала NEWS.ru , что негативные эмоции могут стать причиной заболеваний внутренних органов. По ее словам, такие чувства, как гнев и обида, вызывают выброс адреналина и кортизола, что негативно сказывается на физическом состоянии человека.

Вершинина отметила, что гнев, обида и чувство внутреннего неудовлетворения особенно разрушительны для организма. Неразрешенные конфликты и стресс могут привести к мигреням, хронической боли в шее и плечах, а также проблемам с ЖКТ.

Однако позитивные эмоции, такие как радость и смех, способствуют исцелению. Они ускоряют выздоровление благодаря выработке серотонина и эндорфинов, которые активизируют иммунитет и улучшают общее состояние организма.