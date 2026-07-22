Психосоматолог Тур указала на рост случаев ранней деменции из-за потери нейропластичности

Врач-психосоматолог Екатерина Тур в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила о росте числа случаев ранней деменции. По ее словам, это связано с утратой нейропластичности мозга, которая происходит из-за нежелания получать новые знания.

Тур отметила, что отсутствие интеллектуальной активности может привести к ухудшению стрессоустойчивости. Она подчеркнула, что мозг человека «не любит учиться», и поэтому люди часто предпочитают повторять уже известное, а не осваивать новое.

Также специалист обратила внимание на разницу между физической и эмоциональной усталостью, отметив, что ментальное истощение проявляется в раздражительности и отсутствии сил на выполнение даже простых задач.