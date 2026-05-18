Психолог Зуева предупредила, что экстремальная жара может стать причиной бессонницы

Высокие температуры воздуха способны стать причиной бессонницы и повышения агрессии, сообщила психолог Мария Зуева в интервью РИАМО . Специалист обратила внимание на то, что погодные условия оказывают влияние на биохимические процессы, происходящие в мозге.

По словам психолога, экстремальная жара может исчерпать ресурсы адаптации организма, привести к нарушениям сна и внезапным проявлениям агрессии. Она подчеркнула, что длительные осадки могут активировать древние эволюционные механизмы, побуждающие психику перейти в режим экономии энергии, добавил NEWS.ru.

Мария Зуева также отметила, что внезапные изменения температуры или погодных условий могут вызвать стрессовую реакцию и нарушить тонус сосудов, который нервная система может интерпретировать как угрозу физической безопасности. Это, в свою очередь, может привести к росту тревожности и раздражительности.