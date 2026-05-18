Психолог Зуева предупредила, что аномальная жара может провоцировать вспышки агрессии и нарушать архитектуру сна

Психолог Мария Зуева в беседе с РИАМО предупредила о рисках для здоровья из-за экстремальной жары.

Как отметила эксперт, погодные условия способны изменять биохимию мозга. Это объективный нейробиологический процесс. При нехватке солнечного света снижается выработка серотонина, который отвечает за настроение. Одновременно повышается уровень мелатонина, что приводит к хронической сонливости и апатии. В результате может развиться клиническое сезонное аффективное расстройство, сообщил MK.RU.

По словам Зуевой, резкие скачки атмосферного давления нарушают тонус сосудов. Нервная система воспринимает это как угрозу и запускает стрессовую реакцию. Человек испытывает беспричинную тревогу, раздражительность и упадок сил.

Специались также указала, что жара истощает адаптационные резервы организма, провоцирует вспышки агрессии и нарушает архитектуру сна.