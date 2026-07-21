Психолог Змиренкова уточнила срок отказа от вредных привычек

Клинический психолог, бизнес-психолог Евгения Змиренкова рассказала NEWS.ru , что на отказ от вредных привычек может уйти около двух месяцев. По ее словам, результат зависит не от числа дней, а от последовательности и осознанности.

Змиренкова объяснила, что многие действия человек ежедневно совершает автоматически, и со временем они закрепляются в мозге как привычные маршруты. Чем чаще повторяется поведение, тем прочнее становится такая связь.

Психолог отметила, что старую привычку нельзя просто стереть. Ее можно только ослабить, если создать новую связь и закрепить ее положительной мотивацией. Она подчеркнула, что альтернативное действие должно приносить удовольствие, а не восприниматься как наказание.