Психолог Зязина призвала людей без физподготовки отказаться от долгих велопрогулок

Клинический и спортивный психолог, научный сотрудник лаборатории психологии спорта Московского института психоанализа Наталия Зязина поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, что катание на велосипеде может стать стрессом для тех, кто не обладает достаточной физической подготовкой.

«Если человек уже находится в состоянии перенапряжения и крайней усталости, то физические нагрузки создадут дополнительный стресс, что чревато ухудшением общего состояния и даже травмами», — сказала Зязина.

Психолог отметила важность внимательного отношения к своему состоянию и осознанного выбора вида физической активности. Она также подчеркнула, что главным психологическим противопоказанием к велоспорту является отсутствие симпатии к этому виду спорта.

Кроме того, эксперт призвала не перегружать себя поездками на велосипеде в целях отдыха и снижения стресса.