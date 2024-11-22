Психолог Жамалетдинова назвала фундаментом жизни заботу о своем физическом и эмоциональном здоровье

Человек восполняет внутренние ресурсы во время заботы о себе. Фундамент жизни строится на внимании и поддержке своего физического и ментального здоровья. Об этом заявила психолог-консультант Людмила Жамалетдинова в разговоре с «Известиями» .

«Забота о себе — это как регулярная зарядка батареи, без которой все твои амбиции и планы пойдут прахом», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что человек становится продуктивнее и быстрее решает различные задачи, когда спит не менее семи-восьми часов в сутки, разнообразно питается, регулярно тренируется и позволяет себе остро не реагировать на стресс.

Важно также устраивать регулярную смену обстановки. Длительная работа без перерыва на отдых — прямой путь к выгоранию и упадку сил, заключила Жамалетдинова.