Психолог Зелексон отметила, что игровая зависимость у школьника может сигнализировать о депрессии

С приближением нового учебного года родители активно готовятся к школе, но часто упускают из виду психологическое состояние детей. Детский психолог Полина Зелексон рассказала URA.RU о том, как вовремя распознать депрессию у ребенка и не упустить момент для принятия мер.

По словам специалиста, не всегда изменения в поведении ребенка связаны с началом учебного года. Депрессия у детей может быть вызвана различными травмирующими событиями, такими как потеря близкого человека или проблемы в коллективе.

«Началом депрессии чаще всего становится психотравмирующая ситуация, когда что-то в жизни ребенка кардинально меняется», — отметила психолог.

Чтобы не пропустить депрессию, родителям необходимо внимательно следить за поведением и состоянием ребенка. Тревожными сигналами могут стать изменения в питании, проблемы со сном, сниженное настроение и потеря интереса к радостным событиям. Также депрессия может проявляться в игровой зависимости.

Если родители заметили признаки депрессии у подростка, не стоит пускать ситуацию на самотек. Важно вовремя обратиться к специалисту, который поможет ребенку пережить травмирующие события и вернуть радость жизни, подчеркнула Зелексон.