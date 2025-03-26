Психолог Зарудная: женщины сталкиваются с депрессией в два раза чаще мужчин

По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдает около 280 миллионов человек в мире. Психолог Станислава Зарудная в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как справиться с депрессивным состоянием

Как отметила специалист, основные факторы появления депрессии: биологические (гормональный дисбаланс), социальные (психоэмоциональные перегрузки) и психологические (индивидуальные способы борьбы со стрессом). Женщины подвержены депрессии на 50% чаще мужчин, отчасти из-за гормональных изменений. Мужчины реже обращаются за помощью из-за общественных стереотипов, усложняя диагностику депрессии.

Депрессия может развиваться из мелких проблем, которые накапливаются со временем. Люди часто игнорируют симптомы, ухудшая свое состояние. Важно не путать депрессию с хандрой — она значительно ухудшает качество жизни.

Психологи работают только вместе с врачом-психотерапевтом или психиатром, так как препараты помогают активизировать выработку гормонов, отвечающих за радость и настроение. Антидепрессанты также влияют на зоны мозга, позволяя человеку находить выход из депрессивных мыслей, заключила Зарудная.