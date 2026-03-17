Психолог Заяева отметила связь бруксизма и тревожного состояния

Психолог Евгения Заяева сообщила NEWS.ru , что бруксизм может быть вызван стрессом и тревогой. Она подчеркнула важность соблюдения режима сна и минимизации раздражителей, которые стимулируют нервную систему.

Бруксизм — это неприятный симптом, который влияет на состояние зубов, вызывает головную боль и нарушает сон. По статистике, около 30% людей сталкиваются с непроизвольным сжатием челюстей. Кто-то скрипит зубами во сне, а кто-то — в течение всего дня.

«Несомненно, тревога и стресс вызывают много напряжения, и оно находит свое место в нашем теле. Во время сна мы расслабляемся, но если напряжения слишком много, то бруксизм может преследовать человека и ночью», — объяснила эксперт.

По ее словам, стоматолог поможет предотвратить разрушение зубов, а невролог — разобраться со сном и напряжением мышц.