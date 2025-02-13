Психолог Вронский посоветовал весной ложиться спать и вставать раньше обычного
Улучшить настроение в период весеннего обострения можно с помощью корректировки рациона питания и режима сна. Об этом рассказал психолог, психотерапевт Александр Вронский в беседе с Национальной Службой Новостей.
Специалист порекомендовал употреблять продукты, содержащие триптофан, магний и серотонин. Ими богаты орехи, соя, молочные продукты, помидоры и черный шоколад.
Важно соблюдать режим сна, весной лучше всего ложиться спать и вставать раньше обычного. Выработка серотонина усиливается благодаря полноценному сну, интимной близости, ощущению достижения целей и тактильным контактам, подчеркнул Вронский.