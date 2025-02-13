Психолог Вронский: подростки больше подвержены тревожным расстройствам, чем взрослые

Тревожное расстройство и клиническая депрессия чаще встречаются у подростков, которые испытывают сложности с пониманием того, как управлять своим гормональным фоном и тревожностью. Об этом рассказал психолог, психотерапевт Александр Вронский в интервью ИА НСН .

В период пубертата молодые люди также уязвимы перед социальным давлением, поэтому они чаще взрослых сталкиваются с тревожными расстройствами.

«Вроде бы ты еще ребенок, но уже и взрослый. Зачастую их решения связаны с тревогой. Употребление наркотических веществ, алкогольных связаны с желанием как-то тревогу купировать», — объяснил доктор.

Подростки, находящиеся в состоянии депрессии или тревоги, могут совершать импульсивные действия. Психика несовершеннолетних очень подвижна, а психологическая защита еще не сформирована, поэтому в этот период важно уделять детям особое внимание, резюмировал Вронский.