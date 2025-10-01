Психолог Вилков сообщил, что для преодоления лени нужна правильная мотивация

Лень и апатия иногда настигают каждого из нас. В такие моменты бывает сложно сосредоточиться на задачах. Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков поделился с «Вечерней Москвой» методами, которые помогут повысить продуктивность, даже когда ничего не хочется.

По словам специалиста, для повышения эффективности нужна правильная мотивация. Важно видеть цель своих действий и понимать их смысл.

«Если мотивация находится на высоком уровне, это положительно влияет на повышение продуктивности. Кроме того, важно избегать переутомлений, необходимо делать определенные задачи с перерывами, давая себе время для отдыха и восстановления для того, чтобы не возникало чувство усталости», — порекомендовал психотерапевт.

Также Вилков подчеркнул важность самоподдержки: хвалите себя за достижение промежуточных результатов. Это создает положительные эмоции и мотивацию.

Психолог Наталья Наумова также дала свои рекомендации по преодолению трудностей, связанных с рабочими стрессами и усталостью.