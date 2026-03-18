Психолог Уманова объяснила, почему поколение Z меняет здоровые зубы на виниры и гриллзы

Поколение Z воспринимает идеальную улыбку как результат работы над собой, наравне с фитнес-телом или безупречным макияжем. Об этом рассказала клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова в интервью Life.ru .

«Виниры создают ощущение мгновенного преображения. Как и гриллзы (съемные декоративные накладки на зубы). В мире, где ценится скорость, это привлекательно: "Хочу результат сейчас"», — отметила эксперт.

Подростковый и молодой возраст — время активного поиска «Я — идентичности». Изменение внешности становится способом заявить о себе, выделиться, принадлежать к определенной субкультуре. Социальные сети быстро тиражируют идеи, и молодые люди стремятся повторить их, увидев у кумира.

Психолог добавила, что в основе стремления к эстетике может лежать чрезмерная озабоченность мнимыми или незначительными дефектами внешности. Человек может воспринимать свои природные зубы как «неидеальные», даже если объективно они здоровы.

Стремление к идеалу часто родом из детства — особенно если ребенок воспитывался в условиях «условной любви», где признание доставалось только за соответствие высоким ожиданиям. Во взрослой жизни это подкрепляется соцсетями: отфильтрованные улыбки блогеров становятся новым эталоном.

«Если ребенок хочет применить это или сделал, то не обесценивайте. Фразы вроде "Это глупо" или "Ты портишь себе здоровье" часто вызывают сопротивление. Лучше спросить: "Что для тебя значит эта перемена? Что ты хочешь почувствовать, когда улыбнешься?" Предложите альтернативу. Если подросток хочет выделиться, помогите найти безопасные способы самовыражения», — советует психолог.

Важно донести до молодых людей, что здоровые зубы — это ресурс, который не возобновляется. Установка виниров часто требует обточки здоровых тканей, и это необратимо. Дешевые альтернативы опасны: китайские накладки, клей «Момент», гриллзы с маркетплейсов могут вызвать кариес, воспаление десен, аллергию и большие проблемы.