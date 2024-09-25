Психолог Екатерина Тур перечислила признаки осенней депрессии. Данное состояние обычно появляется из-за ухудшения погоды и негативных установок, связанных с началом учебного года, сообщила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
По ее словам, сезонное расстройство сопровождается ощущением внутренней пустоты и отсутствием каких-либо желаний. Зачастую пациенты жалуются на нарушения сна, которые вызваны проблемами с выработкой мелатонина.
Психолог отметила, что при отсутствии должной терапии осенняя депрессия способна привести к суицидальным мыслям.
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