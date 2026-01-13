Психолог Толкунов призвал людей с психическими расстройствами и эпилепсией отказаться от медитаций

Психолог и специалист в области ведического знания Валентин Толкунов в интервью «Вечерней Москве» объяснил, как медитация помогает сохранять спокойствие.

Сегодня медитация — это уже не только религиозная практика, но и доступное каждому средство для улучшения качества жизни. Благодаря развитию технологий, медитации можно заниматься где угодно и когда угодно, используя специализированные приложения и онлайн-платформы.

Толкунов отметил, что медитация — естественный процесс, знакомый каждому. Он происходит, когда мы концентрируемся на каком-либо объекте, например, во время еды. В этот момент мы не реагируем на происходящее вокруг.

«Это имеет очень исцеляющие и терапевтические свойства, потому что в этот момент начинается расслабление, в человеке раскрываются силы, и он может лучше разобраться в себе, а затем что-то начать менять в своей жизни», — добавил эксперт.

Медитация также помогает снять физическое и умственное напряжение. Во время практик происходит замедление внутреннего диалога, очищение психики и повышение концентрации.

Однако, как сказал психолог, к медитации есть и противопоказания. Среди них — тяжелые психические расстройства, посттравматические и стрессовые расстройства или эпилепсия. Также не рекомендуется долго неподвижно сидеть людям с проблемами позвоночника или суставов.