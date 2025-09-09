Психолог Тодорова рассказала, что при мисофонии ряд звуков вызывает у человека сильные эмоции

Мисофония — это специфическая реакция на определенные звуки, которая может выражаться в виде сильных эмоций: злости, тревоги или желания избежать контакта. Об этом рассказала детский психолог, коррекционный педагог Мария Тодорова в интервью «Известиям» .

«С медицинской точки зрения мисофонию описывают как особую форму сенсорной чувствительности, когда определенные звуки вызывают у человека не просто раздражение, а сильную эмоциональную реакцию: злость, тревогу, желание избежать контакта», — отметила специалист.

Тодорова подчеркнула, что вопрос о признании мисофонии отдельным диагнозом остается открытым. В международных классификациях болезней она не выделена как самостоятельное расстройство и часто рассматривается как симптом других заболеваний.

Мисофония может быть частью сенсорного профиля людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), добавила психолог.