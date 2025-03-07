Психолог Темирханова: ведение дневника и общение помогут в борьбе со стрессом

Симптомы хронического стресса включают постоянную усталость даже после отдыха, нарушения сна, головные боли, мышечное напряжение, ухудшение памяти и способности концентрироваться, а также апатию, раздражительность и агрессию. В беседе с « ФедералПресс » психолог Ольга Темирханова поделилась рекомендациями по борьбе с таким состоянием.

Первое, на что следует обратить внимание, — это физическое здоровье. Регулярное медицинское обследование, правильное питание, полноценный сон и физическая активность помогут восстановить нервную систему, пояснила специалист.

«Важно не только реагировать на стрессовые ситуации, но и менять образ жизни, делая его более комфортным и управляемым», — заявила эксперт.

По ее словам, для достижения внутреннего равновесия полезны техники релаксации, дыхательные упражнения, ведение дневника и уменьшение воздействия информационного шума. Для борьбы с тревогой полезно поддерживать контакт с близкими людьми, участвовать в социальных мероприятиях и обращаться за поддержкой к специалистам.