Психолог Тараянц: стресс во время хоррор-квестов увеличивает риск инфаркта и инсульта

Клинический психолог Артем Тараянц рассказал, как влияют на здоровье хоррор-квесты. Уровень опасности зависит от самого аниматора, компетентность которого никто не может гарантировать, отметил эксперт в беседе с News.ru .

По его словам, действия актера на подобных мероприятиях способны привести к травматическому стрессовому расстройству. К последствиям также относится появление психосоматических и фобических симптомов.

Специалист отметил, что серьезные переживания во время игры увеличивают риск инсульта и инфаркта. Это касается даже молодых людей.