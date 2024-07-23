Психолог Тараянц: стресс во время хоррор-квестов увеличивает риск инфаркта и инсульта

Клинический психолог Артем Тараянц рассказал, как влияют на здоровье хоррор-квесты. Уровень опасности зависит от самого аниматора, компетентность которого никто не может гарантировать, отметил эксперт в беседе с News.ru.

По его словам, действия актера на подобных мероприятиях способны привести к травматическому стрессовому расстройству. К последствиям также относится появление психосоматических и фобических симптомов.

Специалист отметил, что серьезные переживания во время игры увеличивают риск инсульта и инфаркта. Это касается даже молодых людей.

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