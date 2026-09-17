Психолог Сухогузов предложил несколько способов, которые помогут детям легче влиться в школьный ритм

После длительного отдыха возвращение к школьным будням может быть сложным для детей. Клинический психолог Михаил Сухогузов предлагает несколько способов, которые помогут детям легче влиться в новый ритм. Об этом пишет KP.RU .

Вместо привычных расспросов об оценках и домашних заданиях родителям стоит интересоваться настроением ребенка и его впечатлениями от прошедшего дня. Такой подход, по словам экспертов, активирует в мозге зоны, отвечающие за доверие и эмоциональную связь. Это способствует снижению уровня гормона стресса кортизола и повышению окситоцина, что создает у школьника ощущение безопасности и спокойствия.

Сухогузов рекомендует использовать практику ведения дневника ошибок для более легкой адаптации к учебным трудностям. Безоценочная фиксация недочетов меняет восприятие неудач: ребенок начинает видеть, чему именно его научили промахи, и перестает воспринимать ошибку как угрозу собственному авторитету. Также специалист предлагает технику визуализации «идеального дня» перед сном. Если школьник представит в деталях, как успешно справляется со всеми задачами, это укрепит его уверенность в своих силах.