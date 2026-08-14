Психолог Сухинин: рилсы перед сном приводят к напряжению, исключающему интим

Ученые пришли к неутешительному выводу: просмотр коротких роликов перед сном снижает либидо. Об этом механизме 360.ru рассказал доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин.

Днем у человека накапливается много эмоций, и вечером мозг должен переключиться на отдых. Но этого не происходит, потому что синий свет возбуждает мозг, что приводит к напряжению.

«Напряжение не только создает сбой в сексуальной сфере, но также влияет на сон и бодрость — они сбиваются», — отметил эксперт.

Больше всего это влияет на женщин. Они более активны, умеют обрабатывать больше информации в одну единицу времени и удерживать в голове больше ситуаций.

«Для них просмотр коротких роликов на ночь дает больший перегруз в эмоциональном плане и на нервную систему. В итоге женщина не может расслабиться, в том числе для интима», — рассказал Сухинин.

Есть ли плюсы у скроллинга и как отучиться от привычки смотреть рилсы перед сном — читайте в материале 360.ru.