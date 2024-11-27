Психолог Стрейнер заявила, что индейка и стакан молока помогут быстрее заснуть

В борьбе с долгим засыпанием могут помочь некоторые продукты и напитки. Так, индейка, курица и молочные продукты содержат триптофан, который расслабляет организм и естественным образом подготавливает его ко сну. Об этом рассказала доктор философии, психолог Александра Стрейнер сайту Womansworld.com, слова эксперта приводит Мойка 78.
Специалист отметила, что стакан молока содержит аминокислоту, помогающую вырабатывать два ключевых гормона-регулятора сна — серотонин и мелатонин. Уместно съесть кусок отварной индейки массой 100-120 граммов.
Последний прием пищи должен состояться за два-три часа до сна. В противном случае могут возникнуть проблемы с пищеварение, резюмировала Стрейнер.
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