Психолог Стрейнер заявила, что индейка и стакан молока помогут быстрее заснуть

В борьбе с долгим засыпанием могут помочь некоторые продукты и напитки. Так, индейка, курица и молочные продукты содержат триптофан, который расслабляет организм и естественным образом подготавливает его ко сну. Об этом рассказала доктор философии, психолог Александра Стрейнер сайту Womansworld.com, слова эксперта приводит Мойка 78.