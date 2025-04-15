Важность даже небольших изменений в ежедневном меню нельзя недооценивать, когда речь идет о бодрости и настроении. О том, как сохранять позитивный настрой и активность, рассказал «Газете.Ru» гештальт-терапевт и психолог Дмитрий Степанов.

По мнению эксперта, орехи — это важный продукт для улучшения психофизического состояния человека. Грецкие орехи содержат омега-3 и могут помочь снизить раздражительность, а миндаль благодаря витаминам В2 и Е способствует нормализации мышечного тонуса, передает RT.

«Орехи действуют как естественные регуляторы настроения: за счет большого количества магния они помогают сосредоточиться на задачах и сохранять эмоциональную стабильность», — объяснил специалист.

Еще один способ улучшить самочувствие — это употреблять сладости, которые способствуют выработке гормонов счастья. Например, шоколад содержит уникальные природные вещества, повышающие уровень эндорфинов, дофамина и серотонина, влияющих на эмоции и физическое состояние.