Психолог Спелман связала утреннюю сонливость с остатками мелатонина в организме после пробуждения

Утренняя сонливость может быть связана с остатками мелатонина в организме после пробуждения. Об этом сообщила психолог Бекки Спелман, пишет TheRussianNews.ru .

Специалист отмечает, что частыми причинами бессонницы являются тревожные мысли и стресс. К утру организм переходит в естественный циркадный ритм, где повышение температуры тела способствует крепкому сну. За этот процесс отвечает гормон мелатонин, выработка которого прекращается после пробуждения, но его остатки могут вызывать утреннюю сонливость, пока действие не завершится.

Для облегчения засыпания психолог советует поддерживать в спальне темноту и комфортную температуру, использовать качественный матрас и белье, минимизировать экраны и избегать упражнений перед сном. Важно соблюдать режим, ложась и вставая в одно время даже в выходные.

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