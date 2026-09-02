Психолог Сорин назвал причины компульсивного переедания у подростков

Травмы, давление стандартов красоты и скучная жизнь могут привести к РПП

Расстройства пищевого поведения нередко формируются в детстве и подростковом возрасте. Доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Антон Сорин назвал среди причин травмы, давление стандартов внешности и эмоциональное неблагополучие, сообщает RT .

Сорин рассказал, что проблемы могут начаться, если родители чрезмерно беспокоятся о весе ребенка и настойчиво кормят его. В такой ситуации прием пищи превращается в психологически болезненный процесс.

По словам психолога, на развитие расстройств влияют физическое и сексуализированное насилие, пережитое в детстве. Гормональная перестройка в подростковом возрасте также может вызвать дисморфофобию — неприятие собственной внешности. Это состояние иногда приводит к анорексии.

Компульсивное переедание может возникнуть у подростка с однообразной и тоскливой жизнью. Ребенок может воспринимать еду как простой способ получить удовольствие, если сталкивается с непониманием родителей, критикой учителей или травлей сверстников.

Эксперт добавил, что недостижимые стандарты красоты вызывают стресс и поведенческие расстройства.