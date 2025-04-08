Психолог Соловьева: у партнеров должны совпадать базовые ценности

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась советами о том, как создать крепкие отношения.

По ее мнению, у партнеров должны совпадать базовые ценности. Это касается вопросов моногамии или полигамии, денег и заработка, отношения к детям и развития.

«Если здесь партнеры совпадают, то все остальное можно преодолеть», — утверждает Соловьева.

Если же базовые ценности не сходятся, то отношения рано или поздно развалятся. Этот аспект необходимо прояснить в первый год общения.

Ранее психолог Анетта Орлова назвала современные требования к женщинам жесткими. Они касаются внешнего вида, воспитания детей и индивидуальных качеств. У мужчин таких стандартов меньше.