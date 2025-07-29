Психолог Соловьева рассказала, что у женщин пик «либидозной энергии» наступает в 45 лет

Пик женской «либидозной энергии» приходится на возраст 45+ лет, тогда как мужчины в это время сталкиваются с естественным снижением половой активности. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радио «Говорит Москва» .

Специалист пояснила, что именно этот возрастной разрыв создает сложности в отношениях полов. Мужчина, достигший зрелого возраста, сталкивается с постепенным угасанием интереса к интимной близости, тогда как женщины в тот же период раскрываются эмоционально и физически.

Психолог подчеркнула, что молодой девушке подобные проблемы незнакомы, поскольку ее желания сосредоточены преимущественно вокруг покупок, путешествий и социальных статусов. Активизация женского внимания к телесному аспекту отношений наступает лишь ближе к тридцати годам.