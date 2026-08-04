Психолог Соловьева объяснила важность физической активности для понимания своего тела

Она отметила, что многие люди избегают физической активности, хотя она крайне важна для здоровья. Психолог указала на значимость осознания потребностей своего организма, включая понимание того, что телу нравится и что нет, а также как оно реагирует на физические нагрузки.

«Когда у нас есть ограниченное количество нагрузок, но физических, это хорошо. Это единственное, что требуется нашему телу», — отметила Елена Соловьева.

По ее словам, недостаток физической активности ведет к потере связи с собственным телом.