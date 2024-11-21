Психолог Соломеина: одиночество может обернуться заболеваниями мозга и сердца

Образ жизни и душевное самочувствие влияют на здоровье человека. Так, одиночество может привести к развитию серьезных недугов. Об этом рассказала клинический психолог Елена Соломеина в беседе с « Известиями ».

По ее словам, при отсутствии социальных контактов исчезает необходимость разбираться с эмоциональным состоянием.

«Запертая эмоция и накопленный аффект почти всегда являются причиной соматических заболеваний», — заявила специалист.

Соломеина также отметила, что из-за одиночества зачастую теряется критичность к снижению уровня рефлексии. Еще одно последствие — повышение тревожности. В результате могут появиться проблемы с нервной, сердечно-сосудистой, иммунной системами и мозгом.