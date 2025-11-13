Психолог Софьянова указала на связь ожирения у женщин с отсутствием ощущения безопасности

Женщины сталкиваются с ожирением не только из-за физиологических факторов, но и из-за глубоких психологических переживаний, заявила кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре ИА НСН .

Она пояснила, что избыточный вес может служить своеобразной формой защиты организма от чувства тревоги и ощущения угрозы со стороны окружающего мира.

«Прежде всего, это вопрос безопасности. Когда у женщины закрывается вопрос безопасности, телу не нужно больше адаптироваться под ту реальность, в которой оно находится», — пояснила эксперт.

По ее словам, чтобы избавиться от лишнего веса, необходима глубокая внутренняя работа, включающая коррекцию мыслей, эмоций и восприятие окружающей среды.