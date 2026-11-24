Кризисный психолог Ольга Софьянова рассказала «ФедералПресс» , что делать, чтобы подъем с утра был легким. По ее словам, утренняя тяжесть обычно связана не с дисциплиной, а с вечерними привычками, качеством сна и тем, как устроен первый час после будильника.

Психолог Софьянова назвала ложиться и вставать в одно и то же время самым действенным шагом для борьбы с утренней тяжестью. Если хочется отоспаться, эксперт советует добавить час дневного сна, а не сдвигать подъем на полдня.

При стабильном режиме мозг начинает готовиться к пробуждению за час до привычного времени: тело повышает температуру, а гормоны стресса приходят в норму, что делает подъем мягче. За два-три часа до сна психолог рекомендует приглушить свет, убрать экраны хотя бы за час и отказаться от плотного позднего ужина (при голоде подойдут кефир, банан или орехи). После пробуждения следует включить яркий свет и выпить стакан воды.