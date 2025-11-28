Психолог Соболева отнесла дефицит белка и железа к возможным причинам постоянного голода

Постоянное чувство голода может быть связано с нарушением баланса сахара в крови и гиперинсулинемией. Об этом рассказала психолог Полина Соболева в беседе с « Газетой.ru ».

Как пояснила специалист, резкие скачки уровня сахара приводят к повышенной выработке инсулина, из-за чего организм начинает испытывать голод снова и снова.

Кроме того, постоянное желание есть может указывать на дефицит белка, клетчатки, полезных жиров и витаминов D и B, а также таких минералов, как магний и железо. По словам эксперта, недостаток этих веществ заставляет организм требовать больше пищи, часто калорийной, но не обогащающей рацион необходимыми микроэлементами, добавил «Взгляд».

Психолог также отметила, что на аппетит влияют недосып и обезвоживание, так как сигналы голода и жажды контролируются соседними центрами головного мозга и могут смешиваться.