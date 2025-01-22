Психолог Смит выяснил, что сидячая работа повышает риски бессонницы

Сидячая работа и ненормированный график труда могут угрожать здоровью, в частности, повышается риск появления хронически проблем со сном. Это стало известно по результатам исследования психолога из Университета Южной Флориды Клэра Смита, пишет «Мойка 78» .

По данным специалиста, наибольшую угрозу представляет непрерывное сидение за компьютером и работа по ненормированному графику. У таких сотрудников зафиксировали трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения и чувство разбитости в течение дня.

Выяснилось, что сидячая работа повышает риски бессонницы на 37%. При этом около 80% людей сегодня трудятся именно в офисе, имея малоподвижный образ жизни.

Итоги исследования опубликовали в журнале Journal of Occupational Health. Для предотвращения проблем со сном необходимо добавить больше активности, даже если сама работа не предполагает физических нагрузок, подчеркнул Смит.