Психолог Смит выяснил, что сидячая работа повышает риски бессонницы
Сидячая работа и ненормированный график труда могут угрожать здоровью, в частности, повышается риск появления хронически проблем со сном. Это стало известно по результатам исследования психолога из Университета Южной Флориды Клэра Смита, пишет «Мойка 78».
По данным специалиста, наибольшую угрозу представляет непрерывное сидение за компьютером и работа по ненормированному графику. У таких сотрудников зафиксировали трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения и чувство разбитости в течение дня.
Выяснилось, что сидячая работа повышает риски бессонницы на 37%. При этом около 80% людей сегодня трудятся именно в офисе, имея малоподвижный образ жизни.
Итоги исследования опубликовали в журнале Journal of Occupational Health. Для предотвращения проблем со сном необходимо добавить больше активности, даже если сама работа не предполагает физических нагрузок, подчеркнул Смит.