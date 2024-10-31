Психолог Сибирский призвал россиян спать с выключенным светом, чтобы не допустить гормонального сбоя в организме

Психолог Артем Сибирский прокомментировал исследование американских ученых, которые выяснили, что сон с наличием освещения в комнате может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».

Собеседник согласился с выводами ученых, отметив, что сон при свете действительно может привести к гормональным сбоям в организме и способствовать развитию неврологических нарушений.

«Освещение в ночное время суток влияет на выработку мелатонина, который выделяется только в темноте», — пояснил Сибирский.

Даже если в роду у человека не было родственников с болезнью Альцгеймера, свет в ночное время суток может увеличить риски ее появления, добавил психолог.