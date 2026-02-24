Психолог Шелыганова подчеркнула, что жизненные ценности могут стать опорой в условиях неопределенности

Эксперт объяснила, что мозг человека настроен на предсказание и контроль, поэтому в условиях неясности активируется система тревоги. Чтобы справиться с этим, нужно научиться отличать факты от фантазий. Для начала стоит записать, что точно известно, а что является предположением. Затем следует спросить себя, на что можно повлиять в данный момент.

Шелыганова подчеркнула, что восстановить чувство опоры помогают даже небольшие действия. Она рекомендовала следить за дыханием, движением, сном и режимом дня. Кроме того, врач предложила ограничить поток информации, поскольку избыток новостей может усилить тревогу.

Также психолог советует тренировать толерантность к неопределенности. По ее словам, небольшие дозы неизвестности, например, не спешить проверять сообщения или искать мгновенный ответ, укрепляют психическую гибкость. Еще важно, чтобы у человека были жизненные ценности, которые могут стать опорой, когда внешняя ясность отсутствует.