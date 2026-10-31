Психолог Шегрен рассказала, как справиться с осенним упадком сил

Осенняя хандра — это чаще всего сезонное аффективное расстройство, а не признак слабости, заявила психолог гештальт-терапевт Надежда Шегрен в разговоре с «ФедералПресс» . По ее словам, такое состояние поддается коррекции.

«Важно понимать: с вами все в порядке, ваша психика просто реагирует на „зимний режим“, и это состояние поддается коррекции. Первое и самое главное правило — не пытаться „перетерпеть“ и не заниматься самобичеванием за снижение продуктивности. Осень — это время замедления, и позволить себе двигаться медленнее — это не слабость, а забота о себе», — пояснила эксперт.

Шегрен отметила, что свет — ключевой регулятор циркадных ритмов. Первые часы после пробуждения она советует проводить при ярком освещении: выходить на улицу или использовать специальные лампы, чтобы запустить выработку серотонина. Не менее важен режим сна: ложиться и вставать нужно в одно и то же время, поскольку сбитые ритмы усиливают тревогу и вялость.

Физическую активность психолог назвала «мощнейшим антидепрессантом природного происхождения». По ее словам, ставить рекорды не нужно — достаточно 20–30 минут быстрой ходьбы в день, чтобы запустить выработку эндорфинов. В питании она посоветовала не заедать тоску быстрыми углеводами, которые дают кратковременный всплеск энергии, а затем резкий спад, и отдавать предпочтение продуктам, богатым триптофаном: индейке, рыбе, орехам и бананам.