Психолог Шамсутдинов указал на потенциальный вред интенсивных тренировок при стрессе
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов сообщил в беседе с «Радио 1», что физическая нагрузка оказывает разное воздействие на человека в зависимости от его эмоционального состояния, уровня стресса и личных качеств.
По словам эксперта, некоторые люди воспринимают йогу как средство для расслабления и снижения напряжения, в то время как для других она может оказаться малопривлекательной и неэффективной.
«В конечном счете спорт может быть как лекарством, так и ядом. Главное — прислушиваться к себе и понимать, что именно вам нужно в данный момент», — отметил специалист.
Он предупредил, что интенсивные тренировки на фоне хронического стресса могут поддерживать высокий уровень кортизола и привести к эмоциональному выгоранию, добавил RT.