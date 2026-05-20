Психолог Шамсутдинов указал на потенциальный вред интенсивных тренировок при стрессе

Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов сообщил в беседе с «Радио 1» , что физическая нагрузка оказывает разное воздействие на человека в зависимости от его эмоционального состояния, уровня стресса и личных качеств.

По словам эксперта, некоторые люди воспринимают йогу как средство для расслабления и снижения напряжения, в то время как для других она может оказаться малопривлекательной и неэффективной.

«В конечном счете спорт может быть как лекарством, так и ядом. Главное — прислушиваться к себе и понимать, что именно вам нужно в данный момент», — отметил специалист.

Он предупредил, что интенсивные тренировки на фоне хронического стресса могут поддерживать высокий уровень кортизола и привести к эмоциональному выгоранию, добавил RT.