Психолог Шамшурина отметила, что качественный сон, спорт и правильное питание укрепляют психику

Медицинский психолог Светлана Шамшурина в интервью ИА «Время Н» перечислила основные принципы заботы о психике. Среди ключевых факторов — соблюдение режима сна, баланс между умственными нагрузками и физическими упражнениями, регулярные перерывы и отдых, наличие духовного аспекта жизни и удовлетворение социальных потребностей.

Специалист обратила внимание на важность правильного питания, отказа от вредных привычек и своевременного лечения хронических заболеваний. Отдельно психолог выделила негативное влияние хронического стресса, перегрузки информацией и токсичных взаимоотношений.

Следование этим рекомендациям способствует сохранению и улучшению психического состояния, тогда как пренебрежение ими ведет к разрушению психики.