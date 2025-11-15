Психолог Севрюкова связала трудности в похудении с компенсацией эмоций через еду
Психолог Ирина Севрюкова назвала ключевые причины, по которым людям не удается похудеть. Об этом сообщил RuNews24.ru.
По словам эксперта, часто цель сброса веса противоречит ценностям человека. Многие боятся худеть, потому что боятся нарушить семейные правила.
«Например, если у партнера ревнивый характер, и похудение может активизировать его ревность, — это вызывает внутренний конфликт», — пояснила специалист.
Как отметила психолог, еще один фактор связан с потребностью компенсировать эмоции через еду. Человек «заедает» внутреннее напряжение, так как определенные продукты приносят кратковременную радость, добавила «Мойка78».