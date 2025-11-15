Психолог Севрюкова связала трудности в похудении с компенсацией эмоций через еду

Психолог Ирина Севрюкова назвала ключевые причины, по которым людям не удается похудеть. Об этом сообщил RuNews24.ru .

По словам эксперта, часто цель сброса веса противоречит ценностям человека. Многие боятся худеть, потому что боятся нарушить семейные правила.

«Например, если у партнера ревнивый характер, и похудение может активизировать его ревность, — это вызывает внутренний конфликт», — пояснила специалист.

Как отметила психолог, еще один фактор связан с потребностью компенсировать эмоции через еду. Человек «заедает» внутреннее напряжение, так как определенные продукты приносят кратковременную радость, добавила «Мойка78».