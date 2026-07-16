Психолог Сергеева предупредила, что хронический стресс может стать причиной социальной изоляции из-за изменений в мозге

Хронический стресс может привести к социальной изоляции из-за изменений в мозге, предупредила психолог Екатерина Сергеева. В беседе с NEWS.ru она рассказала, что под воздействием длительного стресса человек может либо стать трудоголиком, либо утратить продуктивность.

Специалист пояснила, что при продолжительном стрессе происходят реальные изменения в мозге: зона памяти ослабевает, способность к самоуправлению снижается, а центр тревоги становится гиперактивным. Это приводит к ухудшению концентрации, импульсивности, трудностям с принятием решений и, как следствие, к социальной изоляции, отметил KP.RU.

По словам психолога, переутомленная нервная система теряет интерес к общению и встречам с близкими. При кратковременном стрессе мозг быстро возвращается в нормальный режим работы, но при длительном воздействии стресса повышенный уровень кортизола негативно влияет на гиппокамп, ослабляя нейронные связи и ухудшая память.