Психолог Савельева рассказала, как хронический стресс влияет на здоровье россиян
Психолог Савельева отметила, что стресс запускает реакцию «бей или беги»
Психолог Джессика Савельева рассказала, как хронический стресс сказывается на здоровье жителей российских городов и что помогает сохранить долголетие. Об этом она сообщила корреспонденту «ФедералПресс».
По ее словам, из-за постоянного напряжения укорачиваются теломеры — участки хромосом, по которым в лабораториях оценивают износ организма. Данные Mayo Clinic подтверждают, что у людей, живущих в напряжении годами, теломеры короче, особенно у женщин и тех, кто пережил серьезные потрясения.
Савельева отметила, что стресс запускает реакцию «бей или беги», из-за которой стволовые клетки, отвечающие за цвет волос, расходуются быстрее. Когда они заканчиваются, волосы теряют пигмент. Эту связь подтвердили исследования 2020 года.
Психолог считает, что с последствиями стресса можно бороться. Наиболее эффективные стратегии долголетия бесплатны: это полноценный сон, движение и питание, не провоцирующее воспаление. Такая диета включает дробное питание (5–6 небольших порций в день) и отказ от жирной и жареной пищи в пользу овощей и фруктов.