Психолог Савельева рассказала, как хронический стресс влияет на здоровье россиян

Психолог Джессика Савельева рассказала, как хронический стресс сказывается на здоровье жителей российских городов и что помогает сохранить долголетие. Об этом она сообщила корреспонденту «ФедералПресс» .

По ее словам, из-за постоянного напряжения укорачиваются теломеры — участки хромосом, по которым в лабораториях оценивают износ организма. Данные Mayo Clinic подтверждают, что у людей, живущих в напряжении годами, теломеры короче, особенно у женщин и тех, кто пережил серьезные потрясения.

Савельева отметила, что стресс запускает реакцию «бей или беги», из-за которой стволовые клетки, отвечающие за цвет волос, расходуются быстрее. Когда они заканчиваются, волосы теряют пигмент. Эту связь подтвердили исследования 2020 года.

Психолог считает, что с последствиями стресса можно бороться. Наиболее эффективные стратегии долголетия бесплатны: это полноценный сон, движение и питание, не провоцирующее воспаление. Такая диета включает дробное питание (5–6 небольших порций в день) и отказ от жирной и жареной пищи в пользу овощей и фруктов.