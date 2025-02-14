Психолог Сапфирова: бег и ходьба помогают избавиться от ментальных проблем

Пешие прогулки оказывают положительное влияние не только на физическое здоровье, но и на психологическое состояние. О пользе бега и ходьбы в борьбе с ментальными проблемами рассказала психолог Елена Сапфирова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

Специалист отметила, что такая физическая активность способствуют выработке эндорфинов — гормонов счастья. Ходьба также является эффективным средством против выгорания.

Говоря о количестве шагов, эксперт опровергла распространенный миф о том, что нужно ходить по 10 тысяч шагов каждый день. Рекомендуется начать с 20-минутной ходьбы три раза в неделю.

«При этом нужно следить, чтобы у вас была комфортная устойчивая обувь, чтобы вы гуляли по скверам, по не загазованным улицам, следить за тем, чтобы вы не раскачивались при ходьбе, чтобы корпус ваш был прямой», — подчеркнула Сапфирова.

Во время прогулки нужно придерживаться такого темпа, при котором вы спокойно сможете поддерживать беседу со своим попутчиком, добавила психолог.