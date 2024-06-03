Психолог Самбурский: жесткие диеты могут спровоцировать депрессию

Жесткие ограничения в питании чреваты проблемами с нервной системой и могут спровоцировать развитие депрессии. Об этом рассказал клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в первую очередь от резкого изменения питания страдают организм и психика. Диеты подавляют настроение, приводят к апатии и вызывают хроническую усталость. В итоге человек начинает есть больше, чтобы почувствовать насыщение.

Для профилактики возникновения депрессии психолог посоветовал вести активный образ жизни и разнообразно питаться, сообщили «Известия».

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