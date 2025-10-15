Психолог Самбурский связал обострение акне с повышением уровня кортизола

Кожа человека тесно связана с нервной системой и может отражать его эмоциональное состояние, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, стресс и длительные переживания способны привести к нарушению барьерных функций кожи. Среди последствий повышения кортизола специалист выделил зуд, шелушение, покраснение и обострение хронических заболеваний, например акне и дерматита.

«Но это, конечно, происходит в результате длительных переживаний, когда, скажем, на работе токсичная обстановка. Хотя после того, как один раз понервничал, тоже могут появиться кратковременные высыпания», — пояснил эксперт.

Также психолог отметил, что кожа нередко отражает ощущения уязвимости, вины, страха быть отвергнутым. Так, у тревожных людей часто встречается нейродермит — состояние, когда внутреннее напряжение проявляется в виде расчесывания кожи.