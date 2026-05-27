Психолог Сальникова заявила, что длительный стресс чреват нарушениями сна и пищевого поведения

Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что кратковременный стресс может способствовать собранности, однако длительное стрессовое состояние вызывает постоянное перенапряжение нервной системы.

«Стрессовые реакции могут быть кратковременными, а длительный стресс характеризуется постоянным перенапряжением нервной системы. И это становится хроническим», — цитирует специалиста сайт RT.

Психолог подчеркнула, что несмотря на то, что в условиях кратковременного стресса человек может выглядеть более сдержанным и собранным, особенно на работе, нельзя игнорировать его внутреннее состояние. Длительный стресс может привести к недосыпу, различным зависимостям, нарушениям пищевого поведения, а также снижению физической и эмоциональной активности.