Психолог Сальникова отметила положительное влияние смеха на артериальное давление

Клинический психолог Дарья Сальникова поделилась с «Радио 1» знаниями, как смех может воздействовать на здоровье человека и психическое состояние.

По словам эксперта, смех способствует улучшению артериального давления, увеличению объема легких и насыщению организма кислородом. Во взрослом возрасте умение смеяться помогает справляться со стрессом и сохранять баланс в сложных ситуациях.

Сальникова подчеркнула, что на лице расположено множество нервных окончаний, которые активизируются при улыбке и смехе. Она рекомендовала улыбаться добродушно, передавая хорошее настроение окружающим, добавил RT.