Психолог Сальникова: единичная измена не означает, что ситуация повторится

Клинический психолог Дарья Сальникова обсудила вопрос доверия к партнеру после случившейся измены. Единичный случай неверности не означает, что ситуация повторится снова, отметила эксперт в беседе с « Радио 1 ».

По ее словам, каждый человек способен ошибаться.

«Одна из основных когнитивных ошибок: раз человек уже так делал, то он точно поведет себя так же в следующий раз. Если, допустим, он изменил в прошлых отношениях, то он точно изменит еще раз, когда вы сойдетесь», — пояснила специалист.

Психолог добавила, что часто люди склонны придумывать различные сценарии развития событий и строить прогнозы, а это оказывает негативное влияние на их эмоциональное состояние. К процессу восстановления доверия стоит подходить рационально, наблюдая за реальными изменениями в поведении партнера и полагаясь на факты, добавили «Известия».