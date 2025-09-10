Психолог Рощин предупредил, что продолжительная депрессия может привести к раку

Социальный психолог Алексей Рощин предупредил, что продолжительная депрессия способна привести к серьезным последствиям для здоровья, включая онкологию. Такое состояние характеризуется доминированием негативных мыслей, подавляемых позитивные эмоции и общий пессимистичный настрой, написало ИА НСН .

Психолог связал возросший спрос на услуги психологов и повышенный интерес к антидепрессантам летом 2025 года с социально-экономическими факторами. В условиях неопределенности и тревожности люди испытывают потребность в психологической помощи и медикаментозной поддержке.

Рощин подчеркнул, что причины депрессии чаще кроются не в погодных условиях, а в сложной жизненной ситуации и общем ощущении нестабильности. Психолог рекомендовал преодолевать негативные настроения путём активного отдыха, путешествий и регулярных прогулок на свежем воздухе.